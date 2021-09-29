Производители зерна в регионах РФ получат более 10 млрд рублей субсидии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России впервые направит регионам свыше 10 млрд рублей в рамках нового механизма зернового демпфера. Премьер пояснил, что правительство привязало экспортные пошлины на сельхозпродукцию к ценам зерновых на мировом рынке и может предоставлять дополнительные средства производителям пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко уточнили , что финансирование регионов будет осуществляться исходя из объёмов произведённой продукции. Наибольшее финансирование получит Краснодарский край — более 1 млрд рублей, также в «пятёрку лидеров» вошли Ростовская область (более 680 млн рублей), Башкирия (более 620 млн рублей), Воронежская область (около 500 млн рублей) и Ставропольский край (около 470 млн рублей).

Этот механизм, с одной стороны, позволяет стабилизировать цены на зерно, а с другой — инвестировать в развитие отрасли, повышать конкурентоспособность и производительность, — подчеркнула Абрамченко.

Ранее сообщалось, что в течение последних 20 лет Россия превратилась в самого крупного экспортёра зерна и успешно продвигается как лидер экспорта сельхозпродукции в Европе, Африке и Латинской Америке, создавая новые рынки и сокращая зависимость от нефти. В 2017 году она впервые опередила по экспорту пшеницы США и Канаду.