https://static.news.ru/photo/84cbf18e-cd44-11e9-a127-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Коммерсанты выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковок до 100%, которые предлагает ввести Минприроды. Письмо с возражениями на эту инициативу на имя вице-премьера Алексея Гордеева направили представители «Русбренда», Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, «Руспродсоюза», «Союзмолока» и другие.

Как пишут главы ассоциаций, достижение 100% нормативов утилизации одномоментно невозможно, приведет к росту нагрузки на добросовестных участников рынка и снижению конкурентоспособности отечественных товаров.

Также инициатива остановит развитие сферы цивилизованного сбора и утилизации отходов, бизнесу придется расторгнуть контракты на переработку и остановить проекты по сбору отходов, потеряв вложения. Участники рынка концептуально поддерживают необходимость увеличения нормативов, постепенно, чтобы не допустить «шоковой инфляционной нагрузки на население», приводит « Коммерсантъ » письмо производителей товаров.

В настоящее время производители должны утилизировать 5–35% реализованных продуктов или платить экологический сбор. В 2018 году таким образом удалось собрать 2,2 млрд рублей. Минприроды рассчитывает увеличить поступления в бюджет за счёт повышения нормативов до 136 млрд рублей в год.

Авторы инициативы рассчитывают получить больше всего средств за счёт сбора с производителей электроники (47 млрд рублей), бумажных изделий и картона (22 млрд рублей), резины и шин (17,9 млрд рублей) и стекла (14,4 млрд рублей).

Как отмечается в письме Минприроды в кабмин, увеличение нормативов может на 0,25–1,5% повлечь рост цен на продукцию.