https://static.news.ru/photo/2a6f7cae-c80a-11e9-ae41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на автомобильный бензин, установленные производителями, за июль снизились на 0,8%. Однако месяцем ранее этот показатель вырос на 8,6%, сообщили в Росстате.

Топливо подешевело в 10 регионах страны, сообщается на сайте ведомства. Самое сильное падение цены (на 5%) зафиксировано в Оренбургской области.

Ещё в семи субъектах цена на бензин выросла, сильнее всего — в Якутии (на 18,1%).

Ранее News.ru сообщал, что корпорация «Роснефть» по итогам первого полугодия увеличила поставки топлива на внутренний рынок. Рост составил 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было отгружено 14,1 млн тонн бензина класса Евро-5 и дизеля. Отгрузки бензина выросли на 4,2%, дизельного топлива — на 7,8%.