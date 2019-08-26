Цены на автомобильный бензин, установленные производителями, за июль снизились на 0,8%. Однако месяцем ранее этот показатель вырос на 8,6%, сообщили в Росстате.
Топливо подешевело в 10 регионах страны, сообщается на
Ещё в семи субъектах цена на бензин выросла, сильнее всего — в Якутии (на 18,1%).
Ранее News.ru сообщал, что корпорация «Роснефть» по итогам первого полугодия увеличила поставки топлива на внутренний рынок. Рост составил 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было отгружено 14,1 млн тонн бензина класса Евро-5 и дизеля. Отгрузки бензина выросли на 4,2%, дизельного топлива — на 7,8%.