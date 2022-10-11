Производители продуктов попросили ослабить требования к сроку годности «Коммерсант»: «Руспродсоюз» попросил Минпромторг ослабить требования к сроку годности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» обратилась к Минпромторгу с просьбой рекомендовать крупным торговым сетям ослабить требование к сроку годности. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо ассоциации. Там отметили, в частности, что динамика заказов ретейлеров хаотична, а объем продукции, имеющейся на складе, может не соответствовать требованиям по остаточным срокам годности.

В «Руспродсоюзе» предложили установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, для продуктов годностью до 12 месяцев этот показатель предложили установить на уровне 50%. В настоящее время, по данным ассоциации, ретейлеры требуют 60–65% остаточного срока годности. В этой связи многие торговые сети отказываются принимать продукты сроком годности 730 дней начиная с 439 дня до его окончания. В то же время средний срок продажи продукта длительного хранения составляет 50 дней.

По словам поставщиков, динамика заказов ретейлеров часто хаотична, а объемы хранящейся на складе продукции могут не соответствовать жестким требованиям по остаточным срокам годности. В результате поставщики не могут выполнить заказ в полной мере и получают штраф за недопоставку, но в то же время им приходится утилизировать продукцию, не подходящую по остаточному сроку годности, но сохраняющую свои потребительские свойства.

В ассоциации подчеркнули, что речь идет не о падении качества продуктов, а о сокращении лишних требований.

В Минпромторге «Коммерсанту» сообщили, что письмо не получали. Оно датировано 5 октября.

Ранее сообщалось, что Россия подготовила список товаров первой необходимости, которые европейские фуры смогут беспрепятственно доставлять до места назначения. Кроме лекарств, овощей и молочной продукции, в него включены алкоголь, безалкогольная продукция, контрацептивы, табак, бытовая химия и музыкальные инструменты.