Производители продуктов питания уменьшили упаковку из-за роста цен

Ряд производителей продуктов питания из-за роста цен уменьшил размер упаковки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в розничной сети. Как заявили сами производители, это позволяет сохранить рентабельность товара и спрос на него. В частности, на 5–50 граммов уменьшились объёмы упаковки кофе, молочных продуктов, кондитерских и макаронных изделий, пиво продаётся в банках объёмом 0,43 литра.
Как сообщил собеседник издания, Nestle
Также сократились объёмы кормов для домашних животных от Mars, упаковок печенья целого ряда брендов, сливочного масла и сметаны.
Сами производители рассказали изданию, что оптимизируют размеры упаковок в связи с ростом стоимости упаковочных материалов, в частности, алюминия и картона. Как заявил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, такая мера позволяет оптимизировать издержки и не вызывает отторжения у покупателей.
Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут предупредила о существующих рисках подорожания в 2022 году молока и молочной продукции, хлеба, овощей и сахара.
С 5 по 11 февраля в России подорожали водка, детское питание, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны в среднем на 1,6%. За тот же период недельная инфляция замедлилась до 13%, а потребительские цены в среднем увеличились на 1,29%.