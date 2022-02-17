Производители продуктов питания уменьшили упаковку из-за роста цен

Ряд производителей продуктов питания из-за роста цен уменьшил размер упаковки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в розничной сети. Как заявили сами производители, это позволяет сохранить рентабельность товара и спрос на него. В частности, на 5–50 граммов уменьшились объёмы упаковки кофе, молочных продуктов, кондитерских и макаронных изделий, пиво продаётся в банках объёмом 0,43 литра.

Как сообщил собеседник издания, Nestle вывела на рынок шоколад «Россия» весом 82 грамма, ранее такая же плитка весила 85 граммов. Кроме того, компания сократила объём банок растворимого кофе с 95 до 85 граммов. Объём питьевых йогуртов «Активиа» от Danone уменьшился с 270 до 260 граммов, макаронные изделия «Макфа» теперь реализуются упаковками по 400 граммов вместо 450. Компания Heineken продаёт пиво в банке объёмом 0,43 литра.

Также сократились объёмы кормов для домашних животных от Mars, упаковок печенья целого ряда брендов, сливочного масла и сметаны.

Сами производители рассказали изданию, что оптимизируют размеры упаковок в связи с ростом стоимости упаковочных материалов, в частности, алюминия и картона. Как заявил исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев, такая мера позволяет оптимизировать издержки и не вызывает отторжения у покупателей.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут предупредила о существующих рисках подорожания в 2022 году молока и молочной продукции, хлеба, овощей и сахара.

С 5 по 11 февраля в России подорожали водка, детское питание, колбаса, сливочное масло, молоко и макароны в среднем на 1,6%. За тот же период недельная инфляция замедлилась до 13%, а потребительские цены в среднем увеличились на 1,29%.