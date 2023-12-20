Производители не оценили идею госрегулирования цен на яйца Директор «Руспродсоюза» Востриков: госрегулирование цен на яйца ничего не решит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законодательная инициатива Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании цен на социально значимые товары, в том числе на яйца, при их росте на 30% в течение 60 дней, не решит возникшую проблему, заявил в беседе с «360» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, нужно в первую очередь оказывать господдержку производителям.

Никакой законопроект не сможет увеличить предложение на рынке, а цена — это все-таки спрос и предложение. У нас в основном дефицит хороших товаров по низким ценам, и как эту проблему решать при растущей себестоимости — большой вопрос, поэтому регулированием мы навряд ли здесь что-то решим, — высказал мнение эксперт.

Он назвал предлагаемую ФАС меру временной, к которой можно прибегать лишь в экстренных случаях. Востриков предложил государству вместо регулирования цен оказывать поддержку производителям, стимулируя их к расширению производства. В этом случае появятся предпосылки для снижения цен или хотя бы для прекращения их роста. В качестве примера эксперт привел программы по импортозамещению, когда отечественного производителя поддержали на федеральном уровне и эти меры помогли развивать производство в России.

Ранее стало известно, что в Россию завезли первую партию яиц из Азербайджана объемом 36 тонн, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. По данным ведомства, это 612 тысяч штук пищевого продукта.