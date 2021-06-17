Производители лекарств и медтехники больше всего обогатились в пандемию

Производители лекарств и медицинской техники наиболее успешно преодолели период вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом свидетельствует анализ ЦМАКП, сообщают «Известия».
Также обогатиться
Отмечается, что рост цен дал импульс сырьевым рынкам, при этом отрасли-потребители столкнулись со сложностями из-за подорожания продукции.
Как уточняется, специалисты проанализировали финансовые показатели бизнеса в коронакризис. Они рассматривали разрыв между удорожанием издержек и изменением стоимости конечной продукции.
Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса принесла некоторым отраслям сверхдоходы. Речь идёт о цветной металлургии и фармацевтике.