Производители лекарств и медтехники больше всего обогатились в пандемию

https://static.news.ru/photo/f9458682-d004-11eb-9963-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Производители лекарств и медицинской техники наиболее успешно преодолели период вызванного пандемией коронавируса кризиса. Об этом свидетельствует анализ ЦМАКП, сообщают «Известия».

Также обогатиться удалось представителям металлургии, растениеводства, лесоводства, животноводства, отраслей текстиля, изготовления резиновых и пластмассовых изделий. Увеличение объёмов продаж в этих сферах положительно сказалось на способности компаний наращивать свои оборотные активы.

Отмечается, что рост цен дал импульс сырьевым рынкам, при этом отрасли-потребители столкнулись со сложностями из-за подорожания продукции.

Как уточняется, специалисты проанализировали финансовые показатели бизнеса в коронакризис. Они рассматривали разрыв между удорожанием издержек и изменением стоимости конечной продукции.

Ранее сообщалось, что пандемия коронавируса принесла некоторым отраслям сверхдоходы. Речь идёт о цветной металлургии и фармацевтике.