Производители кормов предупредили о риске подорожания свинины и птицы

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Производители и импортеры кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птиц предупредили о риске подорожания мясной продукции из-за доначислений НДС за 2016–2021 годы. Два таких решения вынесены ИФНС № 26 по Москве в отношении компании «Техкорм», пишут «Известия».

Налоговая служба доначислила предприятию 1,06 млрд дополнительного НДС. Компания оспорила их в УФНС по Москве и сейчас ожидает решения. Налоговая считает, что премиксы и кормовые концентраты должны облагаться НДС по ставке 18–20%, а не по льготной ставке 10% как корма. Инспекторы полагают, что эта продукция является кормовыми добавками и фармакологической продукцией.

Ни премиксов, ни концентратов нет в перечне для льготной ставки НДС, что и стало причиной для доначисления. Если подход налоговой станет массовым, это может привести к банкротству небольших игроков, считают опрошенные изданием эксперты. Крупные компании из-за доначислений будут вынуждены поднять стоимость своей продукции, что приведет к росту цен на продукцию птицеводства и животноводства.

Ранее профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина сообщила, что в 2023 году цены на мясо могут значительно повыситься. В первую очередь это касается говядины, в меньшей — свинины и мяса птицы.