https://static.news.ru/photo/e0a3d2bc-62d9-11ea-8df2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Цены на импортный алкоголь и на некоторые напитки отечественного производства, в том числе на «Советское шампанское», могут вырасти в связи с ослаблением курса рубля. Об этом предупредил президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.

Он объяснил это тем, что при нынешнем курсе валют для большинства импортных брендов продажи по действующим расценкам нерентабельны.

Если курс останется прежним, то всё подорожает, потому что никто такую рентабельность не закладывает при продаже, — цитирует Косарева ТАСС.

Он уточнил, что рост стоимости алкоголя будет зависеть от стратегии каждого производителя. При этом, по его словам, у российских производителей пока нет причин поднимать цены, так как основные компоненты производятся в России. Тем не менее некоторые напитки — и «Советское шампанское» в их числе — производятся в основном из виноматериалов, закупленных за рубежом. Таким образом, рост стоимости — лишь вопрос времени.

Каким может оказаться повышение цен, Косарев не уточнил.

Ранее эксперты рассказали NEWS.ru о последствиях обвала нефтяных котировок для рубля и внутреннего российского рынка. По мнению аналитиков, в скором времени могут подорожать продовольственные товары, сырьё для которых наша страна закупает у иностранных производителей: чай, кофе, специи, алкоголь.