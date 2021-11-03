Производители алкоголя предложили свои меры по борьбе с суррогатом

Российские производители алкоголя разрабатывают пакет мер по борьбе с контрафактными напитками. Они касаются поблажек, которые позволят легальному бизнесу вытеснить с рынка суррогатный алкоголь, сообщают «Известия».

О предложениях, которые будут предложены на рассмотрение Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития, рассказал президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко мы разработали пакет предложений по реформированию розничного рынка алкоголя, — заявил глава объединения.

Производители считают, что с нелегальным рынком нужно бороться не только полицейскими методами, но и экономическими. Для этого нужно снизить размер госпошлины на разрешение розничной торговли спиртным, убрать ограничения по площади и упростить процесс получения лицензии на торговлю алкоголем.

Кроме того, нужно дать возможность получать лицензию индивидуальным предпринимателям. Минфин в ответ на это уже заявил, что поддерживает предложение о снижении госпошлины. Министерство, в свою очередь, предложило в случае выявления нарушений изымать лицензию только у конкретной торговой точки, а не у всей сети.

Ранее сообщалось, что количество умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 35. По версии Следственного комитeта России, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района Екатeринбурга несколько лиц продали гражданам алкоголь на основе метилового спирта.