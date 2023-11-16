ФАС начала антикартельные проверки 12 производителей яиц и курятины

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Федеральная антимонопольная службы России проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что их инициировали из-за повышения цен в оптовом сегменте.

Проверочные мероприятия, в частности, прошли в Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Тюменской, Ростовской областях, а также в Татарстане и Ставропольском крае. При этом в одном из регионов сотрудники ФАС столкнулись с воспрепятствованием проверкам.

Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации, — сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что ФАС собирается проанализировать ценообразование на куриные яйца и уже направила соответствующее поручение в свои территориальные подразделения. Кроме того, ведомство запросило у компаний-производителей данные о формировании стоимости на выпускаемую продукцию. С начала года стоимость одного из самых популярных продуктов увеличилась на 21,16%, и этот рост нельзя объяснить только сезонностью.

Минсельхоз в свою очередь предложил ограничить на полгода экспорт яиц «в целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита». В ведомстве пояснили, что цены на яйца растут из-за снижения производства и из-за дорогого доллара.