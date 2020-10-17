Производителей могут обязать помечать продукты с излишками сахара

https://static.news.ru/photo/576a6006-118e-11eb-a4e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маркировать продукты, содержание сахара в которых превышает 5 г на 100 г, предложено в России. Инициатива принадлежит Институту развития правового общества. Обращение направлено в Минпромторг и Минздрав.

Если предложение будет принято, информация об излишках сахара будет занимать не менее пятой части упаковки соответствующих продуктов, пишут «Известия».

В 2018 году в РФ ввели разработанную Роспотребнадзором добровольную маркировку продуктов питания и напитков под названием «Светофор», предполагающую размещение на упаковке информации о количестве жира, трансжиров, соли и сахара в продукции — красным цветом обозначается их самое большое содержание, зелёным — низкое. Но, так как эта система не включена в техрегламент, её используют далеко не все производители.

Требования «Светофора» мягче, чем у предложенной Институтом развития правового общества системы, по «Светофору» высоким показателем считается содержание более 22,5 г сахара на 100 г продукта (или 27 г на порцию). Таким образом, в «красную зону» попадают большинство сладостей, мюсли, попкорн и сухофрукты. В «жёлтой зоне» (5–22,5 г сахара на 100 г) находятся пакетированные соки, различные сахаросодержащие напитки, хлеб, некоторые фрукты и ягоды, кетчуп.

Минпромторг рассмотрит инициативу после получения письма. В Госдуме предложение встретило одобрение. В частности, член комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев заявил, что эта идея отвечает реалиям времени и задачам правительства по дальнейшему сбережению здоровья граждан

Несколько иная позиция у производителей. Вице-президент Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Ирина Бахтина отметила, что инициатива перекликается с системой «Светофор» и нет смысла в дублировании норм. Член рабочей группы по маркировке Ассоциации европейского бизнеса Вячеслав Нечаев считает, что метки не найдут отклика у потребителей, так как только один человек из 100 представляет, что символизирует «Светофор», что показало тестирование в 2018 году.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство финансов РФ подготовило упрощённые правила изготовления, приобретения и уничтожения федеральных специальных марок для алкогольной продукции.