Отдельное наказание для российских производителей предлагается ввести за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу. Ложная маркировка может вылиться в штраф до 800 тыс. рублей.
Наказать производителей за фальшивую ссылку на стандарт можно и сейчас, если квалифицировать это как обман потребителей, но размер штрафа будет меньше. Об этом
Он предполагает, что юрлица могут быть оштрафованы на сумму 500–800 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — на 100–400 тыс. рублей, а должностные лица — на 20–50 тыс. рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что инспекторы Роспотребнадзора забраковали 11,2% предметов одежды из всех, которые они проверили с января по сентябрь 2019 года. Основными причинами изъятия одежды из оборота является использование опасных тканей и подделка мировых брендов. При этом в категорию «одежда» не включались меховые изделия. Их из оборота изъято 5,4% из числа проверенных образцов. Также в указанный период Роспотребнадзор нашёл брак в 6,1% пар обуви.
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