https://static.news.ru/photo/b56434f8-213d-11ea-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: MANUEL GEISSER/imago-images.de/Global Look Press

Отдельное наказание для российских производителей предлагается ввести за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу. Ложная маркировка может вылиться в штраф до 800 тыс. рублей.

Наказать производителей за фальшивую ссылку на стандарт можно и сейчас, если квалифицировать это как обман потребителей, но размер штрафа будет меньше. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Он предполагает, что юрлица могут быть оштрафованы на сумму 500–800 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — на 100–400 тыс. рублей, а должностные лица — на 20–50 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что инспекторы Роспотребнадзора забраковали 11,2% предметов одежды из всех, которые они проверили с января по сентябрь 2019 года. Основными причинами изъятия одежды из оборота является использование опасных тканей и подделка мировых брендов. При этом в категорию «одежда» не включались меховые изделия. Их из оборота изъято 5,4% из числа проверенных образцов. Также в указанный период Роспотребнадзор нашёл брак в 6,1% пар обуви.