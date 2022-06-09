Производитель водки в США потерпел рекордные убытки из-за ухода из России Производитель алкоголя из США потерял $52 млн из-за приостановки деятельности в России

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Американский производитель алкоголя Brown-Forman сообщил об убытках в размере $52 млн, которые он понёс за четвёртый квартал 2022 финансового года, который завершился 30 апреля. Причиной этого производитель назвал обесценивание торговой марки водки Finlandia. Соответствующая статистика отражена в отчёте, опубликованном на сайте компании.

В четвертом квартале мы понесли неденежный убыток от обесценивания нашей торговой марки Finlandia в размере 52 млн долларов. Обесценивание отражает ухудшение нашего долгосрочного прогноза в отношении Finlandia из-за приостановки нашей деятельности в России, ключевом рынке сбыта для этой марки, — говорится в отчете.

Brown-Forman объявила о приостановке своей деятельности в России в марте. Причиной стала спецоперации, которую Москва развернула на Украине.

Помимо марки водки Finlandia американская компаия также владеет брендом виски Jack Daniel's.

Ранее сообщалось, что производитель водки «Русский стандарт» — группа компаний «Руст» — по итогам января — апреля снизил выпуск своей продукции на 14%. Такое падение связанно со снижением экспорта на фоне запрета на импорт алкоголя из России в США и ЕС. Большая часть продаж производителя приходилась на зарубежные рынки. Представители компании «Руст» выразили уверенность, что рост продаж внутри страны должен «полностью компенсировать временные потери по экспорту уже в ближайшее время».