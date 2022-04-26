Китайский производитель дронов приостановил деятельность в России

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Китайский производитель дронов и видеооборудования DJI решил приостановить свою деятельность в России и на Украине. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. Отмечается, что причиной закрытия бизнеса в стране могут быть подозрения в использовании дронов DJI украинскими войсками в ДНР и ЛНР в качестве разведывательных аппаратов для корректировки артиллерийского и миномётного огня.

DJI временно приостановит всю деятельность в России и Украине, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что тайваньская компания по производству компьютерной техники Acer приостанавливает деятельность в России в связи с конфликтом на Украине. В сообщении производителя выражается надежда на то, что в скором времени мир будет восстановлен.

Китайская компания — производитель телеком-оборудования Huawei — на месяц отправила в отпуск сотрудников офиса в России из-за боязни вторичных санкций. Также компания перестала заключать новые контракты на поставку оборудования сотовым операторам.

Санкции запрещают торговать с Россией даже третьим странам, которые производят товары с использованием американских технологий и оборудования. Huawei практически после первых ограничений приостановил все поставки в Россию из-за боязни вторичных санкций, приводит издание сообщение неназванного собеседника, знакомого с ситуацией.