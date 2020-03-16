https://static.news.ru/photo/26a07fe4-678b-11ea-8b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На предприятии «Гражданские самолёты Сухого», которое занимается производством самолётов Superjet 100, прокомментировали инцидент со своим судном в Шереметьево. У лайнера, следовавшего рейсом Будапешт — Москва, сработали датчики изменения давления в кабине.

В пресс-службе производителя считают, что тем самым SSJ100 в очередной раз подтвердил высокую степень безопасности.

Экипаж грамотно провёл мероприятия, и воздушное судно совершило штатную посадку. Как известно, кислородные маски не выбрасывались, что говорит об отсутствии ЧС на борту. Технические специалисты разберутся, почему датчик сработал. Тем не менее в очередной раз система предупреждения, гарантирующая безопасность пассажиров и экипажа, продемонстрировала свою эффективность, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе производителя.

Ранее NEWS.ru писал об инциденте на борту Boeing 747-46N. Там мог возникнуть пожар. Грузовое судно летело из Лос-Анджелеса в Токио.