Производитель пива «Клинское» и Hoegaarden продаcт бизнес в России

Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes. Как сообщается в пресс-релизе на сайте концерна, переговоры об этом ведутся с турецкой компанией Anadolu Efes.

Anheuser-Busch InBev объявила о продаже своей доли в совместном предприятии AB InBev Efes и ведёт активные переговоры со своим партнёром, турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes, о приобретении этой доли, — говорится в сообщении.

Отмечается, что частью сделки станет запрос относительно приостановки действия лицензии на производство и продажу пива Bud в России. Помимо этой марки, компания выпускала в России пиво торговых марок, «Клинское», «Сибирская корона», Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, «Толстяк» и Bagbier.

Ранее сообщалось, что компания Carlsberg Group, также объявившая об уходе из России, может продать пивоваренную компанию «Балтика» фирме AB InBev Efes, которая намерена остаться на российском рынке и имеет компетенции для управления бизнесом такого масштаба.

Под управлением компании «Балтика» находятся восемь заводов, где выпускается 55 брендов пива, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и другие.