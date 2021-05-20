Производитель мороженого заявил о готовности к новым требованиям маркировки

https://static.news.ru/photo/f9f72aaa-b95b-11eb-981d-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/chistaya_liniya

Компания «Чистая линия» опровергла заявления о неготовности к производству мороженого с учётом новых требований к маркировке. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу компании.

Представители «Чистой линии» рассказали , что своевременно отреагировали на требования правительства и заказали нужное оборудование для маркировки.

Предусмотрев возможные риски, фабрика работает в усиленном режиме, что позволяет накопить резерв продукции до момента запуска всех производственных линий согласно требованиям постановления правительства, — рассказали в компании.

Производитель также заверил, что объём поставок в магазины не сократится, и потребители, как и раньше, смогут покупать лакомство.

Ранее сообщалось, что около 40% российских производителей мороженого не успевают начать обязательную маркировку продукции к указанному сроку. Так, полностью готовы к процедуре 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну — три недели, остальные не выходят на связь.

Напомним, обязательная маркировка молочной продукции начнёт действовать с 1 июня. До этого она действовала в добровольном режиме с 20 января текущего года.