«Прогнозы не очень оптимистичны»: эксперт рынка о низких ценах на зерно Эксперт рынка Злочевский: цены на зерно в России остались на очень низком уровне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на зерно в России остались на критически низком уровне, прогнозы для производителей не очень оптимистичны, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский. В беседе с НСН эксперт подчеркнул, что внутренняя цена при расчете на текущий курс составляет всего $120 за тонну. По его словам, ни в одной другой стране мира нет таких расценок.

Цены остаются на очень низком уровне сегодня, и прогнозы не очень оптимистичны. <...> Сейчас внутренняя цена при расчете на текущий курс составляет $120 за тонну, а на прошлой неделе было вообще $117. Такой цены ни в одной стране мира просто нет, — пояснил Злочевский.

По словам эксперта, такая ситуация сложилась на фоне введения пошлин на зерно. Из-за этого конкуренты из других стран нарастили производственную базу по основной российской культуре — пшенице. Как уточнил Злочевский, предложений на внешнем рынке стало очень много, «шансов на просвет не видно».

Сегодня предложения пшеницы в мире столько, что шансов на просвет особо не видно, по крайней мере в этом сезоне. Пшеницы слишком много в мире, поэтому такие низкие цены, а мы еще ее облагаем пошлиной, — уточнил эксперт.

Экономист Катерина Волкова ранее допустила снижение цен на гречку в России примерно на 3% в связи с высоким урожаем. По ее словам, цены на внутреннем рынке будут зависеть от того, сколько продукции будут вывозить из страны и сколько зерна останется в России.