https://static.news.ru/photo/98841d94-1cf1-11ea-9040-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что профицит федерального бюджета в этом году составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%.

По итогам текущего года мы ожидаем профицит бюджета на уровне порядка 1,7% ВВП, — цитирует ТАСС Силуанова.

По данным Минфина, профицит бюджета за одиннадцать месяцев составил 3,025 трлн рублей, или 3,1% ВВП. Доходы бюджета за это же время насчитывают 18,025 трлн рублей (из них нефтегазовые — 7,265 трлн рублей), расходы — 14,999 трлн рублей.

Министр подчеркнул, что на социальную политику было потрачено 4,421 трлн рублей, национальную оборону — 2,47 трлн рублей, безопасность и правоохранительную деятельность — 1,685 трлн рублей.

Как писал NEWS.ru, глава РФ Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Бюджет ПФР сформировали с дефицитом в 118,5 млрд рублей в 2020-м, в 28,5 млрд рублей в 2021-м и с профицитом в 18,5 млрд рублей в 2022-м. Дефицит бюджета ФОМС в 2020 году достигнет отметки в 1,4 млрд рублей с дальнейшим ростом к 2022-му до уровня в 6,9 млрд рублей, говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Бюджет ФСС формировали исходя из профицита в 23,5 млрд рублей в 2020-м, с дефицитом в 10,3 млрд рублей в 2021-м и с профицитом в 62,5 млрд рублей в 2022-м.