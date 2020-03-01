https://static.news.ru/photo/7f1806ec-5bce-11ea-804e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Ying/XinHua/Global Look Press

Эпидемия коронавируса COVID-19 стала поводом, чтобы скорректировать ситуацию на рынках. Инвесторы могли воспользоваться возможностью «выпустить пар», чтобы замедлить чрезмерное удорожание акций, считает профессор Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов.

Экономист считает, что брокеры давно ждали повод скорректировать фондовый рынок — с 2010 года ценные бумаги только дорожали, поэтому временное падение курсов должно помочь экономике. Даже падение индексов на 20% не станет сигналом кризиса, подчернул он.

Коронавирус не обязан оказать долгосрочное влияние на рынки. Да, велик соблазн закричать «пожар», но будет стыдно, если потом окажется потоп, — отметил Шибанов в интервью «Медузе».

По мнению профессора, «вероятность структурного кризиса неочевидна», и мировые экономики, включая российскую, сегодня готовы к проблемам намного лучше, чем в 2008 году.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин назвал минувшую неделю худшей для мировой экономики с 2008 года. Российский лидер посетовал, что пока нельзя предсказать, как разовьётся кризис.