Профессор назвал способы улучшить экономическое положение России Профессор РАНХиГС Хамалинский: России необходимо расширить внешнеэкономическую деятельность

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для улучшения положения России необходимо расширить внешнеэкономическую деятельность с членами ЕАЭС, странами БРИКС и Азией, профессор кафедры государственного и муниципального управления МОФ РАНХиГС Иван Хамалинский. Он рассказал «Вестям Подмосковья», что это позволит в дальнейшем развивать российскую экономику.

С целью использования преимуществ международного разделения и кооперирования труда для дальнейшего развития экономики России нужно расширять внешнеэкономическую деятельность с членами ЕАЭС, со странами БРИКС, Азии, африканского континента и Латинской Америки, — уточнил эксперт.

По его словам, России надо принимать активное участие в деятельности ВТО, ОПЕК, СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Это необходимо для защиты национальных интересов и создания условий для развития экономики в рамках антироссийских санкций. Кроме того, профессор отметил, что нужно развивать международные транзитные коридоры Север — Юг и Северный морской путь, а также развивать железнодорожные и автомобильные сети с Востоком.

Кроме того, профессор считает, что необходимо переходить на оплату в национальных валютах в рамках международной торговли. По мнению Хамалинского, следует способствовать созданию формы новой валюты в рамках БРИКС или использовать для этого цифровой рубль.

Стоит проводить дальнейшее расширение и совершенствование Таможенного союза, чтобы увеличить единое таможенное пространство и упростить порядок взимания экспортных пошлин, сборов и тарифов при импорте. Международное сотрудничество сегодня может строиться в том числе на теме карбоновых полигонов и других инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды, — заключил профессор.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит Россия — Африка. Мероприятие запланировано на конец июля, оно должно пройти в Санкт-Петербурге.