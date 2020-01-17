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Британско-нидерландская Shell может стать партнёром «Газпром нефти» по добыче нефти на Сахалине. Соответствующее предложение уже сделано руководству корпорации, заявил замглавы «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Уровень изученности активов на Сахалине даёт возможность предметно вести диалог с возможными партнёрами, заинтересованными во вхождении в проект. Такое предложение было сделано в том числе компании Shell, — цитирует его...