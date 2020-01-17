https://static.news.ru/photo/1379d51c-3939-11ea-8481-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рост курса рубля не поможет экономике России и новому премьер-министру Михаилу Мишустину, поэтому укрепление национальной валюты кратковременное, заявил доктор экономических наук, профессор Бизнес-школы МИСиС Владимир Морыженков.
Никто не будет допускать усиления рубля. Это крайне невыгодно немного поднимающейся экономике, это будет крайне невыгодно и нашему новому премьер-министру. Для оживления экономики нужно стоимость рубля немножко подавать вниз, — отметил Морыженков в эфире ОТР.
Профессор рекомендовал россиянам в 2020 году держать накопления в рублях, вкладываться в депозиты и акции российских компаний.
По мнению Морыженкова, валютные махинации почти не повлияют курс рубля, но скачок возможет в случае списания правительством многомиллиардных долгов оборонной промышленности России.
Как сообщал NEWS.ru, курс рубля 16 января укрепился по отношению к американской и европейской валютам после назначения экс-главы ФНС Мишустина главой правительства России.