«Профессионально и трезво»: экономист оценил прогноз МФВ по российскому ВВП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил в разговоре с NEWS.ru, что считает отчет Международного валютного фонда «профессиональной и трезвой» оценкой ситуации. Экономист также назвал организацию уважаемой и высоко оценил профессионализм сотрудников МВФ.

Если же говорить об оценке МВФ в целом, то тут надо понимать, что люди, работающие в уважаемых западных финансовых структурах, представляют из себя хороших финансовых специалистов. И не всегда то, что они говорят, является откровенной русофобией и политически ангажированными заявлениями и выводами. И в данном случае они достаточно профессионально и трезво оценили российскую макроэкономику, — сказал Разуваев.

МВФ спрогнозировал в 2023 году экономический рост в России в размере 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года. В 2024 году рост экономики России прогнозируется на уровне 2,1%. В то же время в США в 2024 году планируется падение на 0,2%.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.