Проект о штрафах для иностранных страховщиков внесли в Госдуму

https://static.news.ru/photo/76c4d868-78e1-11eb-aefa-96000091f725_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imagebroker.com/Global Look Press

Российский кабмин одобрил законопроект, предусматривающий правовую основу для открытия иностранными страховщиками филиалов в РФ. Такое решение было принято на заседании 25 февраля 2021 года.

Кабинет министров также положительно оценил ещё ряд сопутствующих документов. Например, речь идёт о внесении в УК РФ поправок, подразумевающих уголовную ответственность за фальсификацию финансовых отчётов иностранных страховых организаций. Это позволит создать сопоставимые условия деятельности российских и иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации и защитит права потребителей страховых услуг, уточняется на сайте правительства.

Законопроект направлен на формирование правовой основы коммерческого присутствия иностранных страховых организаций на территории Российской Федерации путём создания филиалов с учётом требований и ограничений, установленных специфическими обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, — говорится в документе.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в 2021 году выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощённым правилам. Как отмечается в документе, выпускники, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, смогут вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по математике и русскому языку. На основании этих экзаменов школьникам выдадут аттестат о среднем общем образовании.

Как писал NEWS.ru, основной период ЕГЭ должен пройти с 31 мая по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка, а 28 мая состоится экзамен по математике. Резервные дни назначены на 8 и 10 июня.