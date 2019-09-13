https://static.news.ru/photo/19360380-d639-11e9-9c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проект повышения на 850 рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2020 года одобрен на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Комиссия одобрила подготовленным Минтрудом проект федерального закона об изменении МРОТ с нынешних 11 280 до 12 130 рублей.

Как писал News.ru, ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что повышение МРОТ коснётся 3,2 млн россиян. По его словам, процесс затронет в первую очередь тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях.