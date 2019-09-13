Проект повышения на 850 рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2020 года одобрен на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.
Комиссия одобрила подготовленным Минтрудом проект федерального закона об изменении МРОТ с нынешних 11 280 до 12 130 рублей.
Как писал News.ru, ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что повышение МРОТ коснётся 3,2 млн россиян. По его словам, процесс затронет в первую очередь тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях.