Проект федерального бюджета на блишайшие три года сверстали с дефицитом Проект бюджета на 2024-2026 годы сверстали с дефицитом на 0,9-1,6 трлн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральный бюджет России на 2024-2026 годы будет дефицитным, следует из материалов к документу. В частности, превышение расходов над доходами может составить от 0,9 до 1,6 трлн рублей.

На основе параметров социально-экономического развития прогнозируется поступление доходов в размере 35 трлн рублей (19,4% ВВП) в 2024 году; 33,5 трлн рублей (17,6% ВВП) в 2025 году; и 34,1 трлн рублей (16,8% ВВП) в 2026 году, — говорится в документах к проекту.

В материалах также говорится, что расходы федерального бюджета с учетом обозначенных подходов к проведению финансовой политики составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год: 36,6 трлн рублей (20,4% ВВП) в 2024 году, 34,4 трлн рублей (18,0% ВВП) в 2025 году, 35,6 трлн рублей (17,6% ВВП) в 2026 году. Ожидается, что к 2025 году страна выйдет на «нормальный уровень» расходов (~18% ВВП). При этом расходы и доходы федеральной казны в настоящий момент прогнозируются в существенно большем объеме, чем год назад.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что опасения насчет исполнения бюджета России по итогам первого полугодия 2023 года не оправдались. По его словам, доходы превысили 12 трлн рублей, рост поступлений из несырьевых секторов продолжается.