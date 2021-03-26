Продукты в России подорожали в пять раз быстрее, чем в ЕС

https://static.news.ru/photo/814e4c32-8e90-11eb-8150-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Цены на продукты в России выросли в пять раз быстрее, чем в странах Евросоюза. Такие выводы следуют из данных Росстата.

Цены на продукты в феврале выросли на 1,5% по сравнению с январём. В Евросоюзе же продовольствие подорожало за февраль на 0,3%. В целом, за два месяца этого года стоимость продуктов в России выросла на 2,7%, в странах ЕС — на 1,1%, сообщает «Интерфакс».

Больше всего в России подорожали овощи — на 7,6%, фрукты — на 2,2%, мясо и мясопродукты — на 1,1%. В ЕС в феврале подорожали потребительские цены по сравнению с предыдущим месяцем.

Экономисты уже советовали россиянам запастись «долгоиграющими» продуктами: крупами, макаронами, растительным маслом и другими с длительным сроком хранения. Правительство не будет продлевать на II квартал регулирование цен на социально-значимые продукты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что затяжное падение реальных доходов населения заставляет потребителя экономить. Востребованными становятся магазины с более низкими ценами и полки с более дешёвыми товарами. При этом опережающими инфляцию темпами растёт ценник, прежде всего, на продукты питания.