https://static.news.ru/photo/ba5a27e2-1bbb-11ea-a2ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Росстандарт и Минсельхоз обсуждают новые названия для молочной продукции, содержащей пальмовое или иные растительные масла.

Для того, чтобы покупатель чётко понимал, натуральная перед ним продукция или нет, продукты с добавлением растительных жиров могут называться не «сметана» или «йогурт», например, а «крем», «соус», «паста» и так далее. Однако, принять такое решение можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишут «Известия».

Производители предложили исключить из техрегламента ЕАЭС о безопасности молока молокосодержащую продукцию, что позволит изменять её названия. Сейчас такие товары относятся к молочным продуктам и производители могут заменить половину всей жировой базы на растительные масла, указав это на этикетке. Однако, по мнению главы технического комитета при Росстандарте Аркадия Пономарёва, не все покупатели обращают внимание на такие пометки, полагая, что приобретают натуральный продукт.

Директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко считает, что нововведение скажется на производителях — спрос на продукты с растительным жиром упадёт, особенно в первые месяцы после переименования.

Как писал NEWS.ru ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным новое повышение налога на ввоз пальмового масла в Россию. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты, где обсуждался проект бюджета на 2020 год.