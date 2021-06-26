Продление льготной ипотеки сравнили с «дыркой от бублика»

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко назвала продление льготной ипотеки ещё на год «дыркой от бублика». Об этом она заявила в разговоре с NEWS.ru.

Эксперт пояснила, что поскольку ставка немного увеличилась, а сумма выдачи кредита сократилась в четыре раза, она не имеет смысла. Теперь для покупки квартиры в Москве заёмщику нужно иметь порядка 50–70% от суммы первоначального взноса.

По сути льготную ипотеку свернули, но вот таким хитроумным способом, — произнесла Радченко.

Она также добавила, что приобретать квартиры по сниженной ставке для последующей перепродажи не стоит, поскольку если таких заёмщиков окажется много, то продавать жильё будет некому. По мнению специалиста, программа льготной ипотеки направлена исключительно на поддержку строительной отрасли. Из-за сложившейся ситуации на рынке недвижимости низкие ставки по ипотеке не сделали жилье более доступным.

Ранее президент России Владимир Путин поручил продлить действие льготной программы ипотеки со ставкой не более 7% ещё на год, до 1 июля 2022-го. Также в поручениях главы государства говорится о расширении льготной ипотеки по ставке 6% для семей, у которых дети родились с 2018 года.