https://static.news.ru/photo/ffda33fe-59c6-11ea-a5c5-fa163e074e61_660.jpg Заповедник на Волге Фото: Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Продажу земли в заповедниках могут разрешить в России. Такую инициативу на рассмотрение Госдумы внесли глава комитета по природным ресурсам Николай Николаев и его коллега Сергей Крючек.

Депутаты считают, что люди, проживающие в зоне особо охраняемых территорий, должны иметь право выкупить в собственность землю у парков и заповедников. На сегодня поселения и отдельные жилые дома есть на территории 23 национальных парков, 18 государственных заповедников и 12 федеральных заказников, пишет «РГ».

В них проживают два миллиона человек и все они не могут оформить землю в собственность. По Земельному кодексу земли на территориях заповедников и парков не могут распродаваться или покупаться. Поэтому такие ограничения предлагается снять, но оставить сохранение особого режима хозяйственной деятельности для этих территорий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что природные заповедники полуострова Крым будет охранять единая структура. Она получила название «Заповедный Крым» и будет подчиняться Министерству природных ресурсов.