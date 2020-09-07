Продажу неавтомобильного топлива на АЗС хотят запретить в РФ

https://static.news.ru/photo/a85f7208-f19f-11ea-aaeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг при участии Росстандарта подготовил проект постановления правительства, согласно которому на АЗС запретят торговлю всеми видами неавтомобильного топлива, в том числе судовым и печным. Документ разрешит c 1 января 2021 года продавать на заправках лишь автомобильный бензин и дизельное топливо.

Об этом сообщает газета «Известия». Отмечается, что автомобилисты порой знают, что заправляются судовым топливом, но идут на данный шаг, чтобы сэкономить. Возможными последствиями являются поломка двигателя и урон окружающей среде из-за высокого содержания серы в таком топливе.

Иногда водители попадаются на удочку мошенников, продающих под видом обычного дизеля суррогат. По мнению экспертов, на рынке дизеля помимо судового топлива представлена целая линейка замещающих видов, которые могут продаваться в качестве фальсификата либо под собственными наименованиями: судовое маловязкое топливо, печное топливо или дистиллят газового.

За первые шесть месяцев 2020 года госконтроль 42 раза выявлял факты реализации на АЗС топлива, не соответствующего регламенту. Общий объём фальсификата и не соответствующего нормам топлива составил 9%. Чаще (в 13% случаев) нарушения выявлялись у независимых АЗС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования строительства газовых заправок на федеральных трассах. Кабмин планирует выделить субсидии на 80 криогенных газовых заправок. Сжиженный газ будет доставляться к заправкам в специальных цистернах. Газозаправочная инфраструктура будет внедрена на федеральных трассах не позднее 1 октября 2023 года.