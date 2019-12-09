Электронный договор для купли-продажи автомобилей появится на сайте госуслуг. Это существенно упростит процесс.
Разрабатывают новый сервис Минкомсвязи и МВД. Ведомства обещают, что нововведение позволит обезопасить и упростить сделку,
Также на портале госуслуг можно будет создать электронный договор купли-продажи транспортного средства, который будет заполняться автоматически. Покупателю нужно будет только приехать в ГИБДД для регистрации машины.
Запустят новый сервис в следующем году, но пока точная дата не сообщается. Изначально услуга будет доступна только физлицам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Lada стала самой популярной в России маркой автомобиля по итогам ноября 2019 года. За месяц было продано 31 217 экземпляров машин, производимых АО «АВТОВАЗ».
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