https://static.news.ru/photo/762cbd7a-64de-11ea-ace9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские торговые центры теряют в продажах на фоне новостей о пандемии коронавируса и обвала рубля. Так, перед Днём защитника Отечества и Международным женским днём показатель, отражающиё число покупателей на тысячу квадратных метров, упал на 8,9% и 9,7% соответственно по сравнению с прошлым голом.

Данные подсчётов приводит Watcom Group. На потребительское поведение повлияли не только новости о коронавирусе, но и ухудшение экономической ситуации, пишет «Коммерсант».

Падение спроса могло быть вызвано и падением интереса к гендерным праздникам, а также потепление. Последнее вынуждает людей всё больше времени проводить на улице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два года с половиной потребуется курсу рубля, чтобы вернуться к отметке в 61 рубль за доллар. Всё это время он будет следовать за динамикой нефти марки Brent.