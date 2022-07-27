Продажи новых смартфонов в России упали до минимума за последние пять лет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Продажа телефонов и смартфонов в торговом зале магазина бытовой техники и электроники

Продажи новых смартфонов во втором квартале 2022 года в России оказались минимальными за последние пять лет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Билайна». Другие источники отметили, что этот показатель стал самым низким за десятилетие. Как сообщили в пресс-службе «Билайна», продажи смартфонов в России уменьшились на 34% в штуках и на 38% в деньгах.

За последние пять лет это минимальные значения для календарного II квартала. Сокращение объема рынка связываем со снижением спроса и, соответственно, продаж таких брендов, как Apple и Samsung. Бренды Xiaomi, Realme, напротив, растут по отношению к прошлому году, — рассказали в компании.

Представители Tele2 считают, что снижение покупок связано не только с внешними экономическими факторами, такими как санкции, но и просто с сезонностью. По словам экспертов, во втором квартале продажи смартфонов традиционно падают, а затем начинают расти, потому что люди массово возвращаются из отпусков и покупают технику.

В апреле Минцифры предложило отменить штрафы за продажу смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков и смарт-телевизоров, на которых не предустановлено отечественное ПО. Соответствующие изменения в административный кодекс уже подготовлены.