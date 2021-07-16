Продажи Lada в Европе стремительно сократились

Европейцы в 2021 году реже остальных марок покупали автомобили Lada. За первое полугодие продажи российских машин сократились на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

За первые шесть месяцев континентальные дилеры продали всего 741 автомобиль российской марки. Для сравнения, в прошлом году европейцы приобрели 1147 машин Lada. Ближе всех к АвтоВАЗу по объёмам продаж оказалась французская Alpine, которой удалось продать только 903 автомобиля.

Lada второй месяц подряд показывает отрицательный рост по этому показателю в Европе. Так, в июне европейские граждане купили только 126 машин российской марки (-59,2%).

В прошлом месяце Lada вновь заняла последнее место по продажам на континентальном рынке. Её основному конкуренту – Alpine – удалось в июне сбыть 237 машин и опередить российскую компанию.

Абсолютным лидером по темпам продаж оказался немецкий концерн Volkswagen. Компания за шесть месяцев реализовала 579 612 автомобилей, превысив свои показатели за аналогичный период 2020-го на 26,6%. Второе и третье места в рейтинге заняли французские компании Renault (357 217 штук) и Peugeot (316 207). Оба производителя показали заметный прирост по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года — 26,6% и 33,9% соответственно.

Суммарные же продажи новых автомобилей в Европе по сравнению с ковидным 2020-м выросли за первое полугодие на четверть (+25,2%). Это объясняется постепенным улучшением коронавирусной ситуации на континенте.

За шесть месяцев 2021 года жители европейских стран приобрели в общей сложности 5,4 млн машин. При этом эксперты АСЕА зафиксировали рост на всех крупнейших европейских рынках: Италия (+54,1%), Испания (+34,4%), Франция (+28.9%) и Германия (+14,9%).

Официально АвтоВАЗ прекратил поставки новых автомобилей в страны Евросоюза ещё в 2019 году из-за введения новых экологических стандартов. В последнее время российский производитель занимается распродажей оставшейся части продукции.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали чаще покупать российские автомобили. Мировые продажи Lada выросли за первое полугодие на 215,4 тысячи единиц, показав прирост в 41,1%.