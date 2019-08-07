https://static.news.ru/photo/b3d82fd8-b8c7-11e9-9293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В России доля собственных торговых марок (СТМ) сетей магазинов снижается третий год подряд, однако при этом растут продажи алкоголя под частными марками.

В исследовании компании Nielsen отмечается, что с июня 2018 года по май 2019 года доля продаж товаров СТМ составила 4,4% в денежном выражении и 6,7% в натуральном выражении.

Продажи молочной продукции под СТМ в РФ сократились на 9,4%, кондитерских изделий — на 13,5%. В то же время продажи алкоголя под частными марками показывают рост — они выросли на 13,4% в денежном выражении и на 20,6% в натуральном выражении, отмечает РИА Новости .

Более низкие цены и всё более широкая представленность в магазинах позитивно отражаются на спросе на такой алкоголь, — говорится в отчёте.

Сообщается, что продажи пива под частными марками выросли на 31,8%, водки — на 10,4%.

Как ранее писал News.ru, Минсельхоз и Ростех к концу 2019 года запустят маркировку «молочки». Как отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, это необходимо из-за большого количества некачественной продукции, от которой необходимо избавиться.

В Россельхознадзоре заявили, что цены на молочные продукты в связи с внедрением новой системы не возрастут, также не должно быть перебоев с поставками.