https://static.news.ru/photo/fd282f00-5e2e-11ea-8151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В фирме, продавшей сухой лёд молодым людям, которые устроили закончившуюся трагедией вечеринку, раскритиковали инициативу депутатов о введении новых правил маркировки этого товара. Парламентарии предложили отводить 50% упаковки вещества информации о его опасности.

Исполнение данной инициативы приведёт к абсурдной ситуации. На ларьках с мороженым будет написано «сухой лёд», также это будет красоваться на таре с замороженной рыбой, маргарином, ягодами, грибами, тортами, лекарствами, образцами биологического материала. Это может привести к полной неразберихе в жизненно важных областях промышленности, — приводит «360» слова юриста «Полюса холода» Дмитрия Ерохина.

Он также подчеркнул, что наличие информации о правилах работы с веществом и его опасности не уберегло участников смертельной вечеринки, хотя они и читали их вслух.

28 февраля блогер Екатерина Диденко отмечала своё 29-летие в одной из московских бань. Её муж Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, раздал гостям защитные костюмы и прыгнул вместе с ними в воду.

В результате погибли трое. Сам Диденко скончался в реанимации.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Екатерина Диденко объяснила, почему не будет хоронить мужа. Блогер сообщила, что её супруг хотел, чтобы его кремировали, а прах развеяли.