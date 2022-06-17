Продавцы сообщили о невозможности включения части смартфонов Samsung в РФ

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Продавцы телефонов рассказали, что часть смартфонов Samsung, поставляемых в Россию по параллельному импорту, невозможно включить в стране. Производитель требует, чтобы телефон был активирован только в странах, где он предназначен для продажи, пишут «Известия».

Для активации смартфона нужно инсталлировать и некоторое время использовать sim-карты работающих в разрешённых для продаж государствах операторов. Этого у подавляющего большинства россиян нет. Проблема касается порядка 20% ввозимых в Россию смартфонов Samsung. При этом в Роспотребнадзоре советуют с осторожностью покупать электронику, работоспособность которой зависит от производителя.

Эксперты не исключают, что популярность смартфонов Samsung может упасть на фоне проблем с активацией. В мае в страну было завезено 45-50 тыс. телефонов этой марки, с которыми возникли проблемы. Производитель блокирует любые аппараты, завезённый из стран Ближнего Востока, Южной и Юно-Восточной Азии, Китая.

Перепрошить аппарат, чтобы он работал на территории России, практически невозможно, утверждают эксперты. А отказ в активации может прийти как на смартфон, который куплен у локального продавца, так и в крупной розничной сети.

Нынешняя ситуация уже привела к тому, что некоторые торговые точки стали продавать смартфоны, активированные в странах продаж и со вскрытой упаковкой. Однако, покупать такие аппараты опасно

Покупать такие аппараты опасно не только потому, что активировавшие их лица могут предустановить на них вредоносный софт для кражи средств и данных. Поняв, что учётная запись сделана одним лицом за пределами РФ, а аппарат эксплуатирует в России другое лицо, вендор может просто заблокировать его, — говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее сообщалось, что продавцы бытовой техники и электроники фиксируют сокращение ассортимента на фоне заявлений зарубежных производителей о сворачивании бизнеса в России и логистических трудностей при поставках комплектующих. Их место занимают китайские и турецкие бренды.