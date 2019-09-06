https://static.news.ru/photo/fc459cea-d142-11e9-9c35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Продавцы традиционных сезонных продуктов — мороженого, газировки, пива, кваса — недополучили более 2 миллиардов рублей возможной выручки этим летом. Причина — прохладные июль и август.

Больше всего из-за низкой температуры в июле и августе пострадал квас: за этот период категория недополучила почти 35% продаж. Спрос на пиво оказался на 7%, или почти на 500 миллионов рублей ниже ожидаемого, на мороженое — почти на 23%, или более чем на 650 миллионов рублей — больше всего из «летних» продуктов​, — говорится в исследовании компании Nielsen.

В исследовании отмечается, что уровень продаж таких товаров в натуральном выражении вырос в июне, достиг пика на предпоследней неделе месяца и начал резко снижаться в июле, когда температура воздуха опустилась с +27 до 17 градусов.

Ранее News.ru писал, как выбрать «правильное» мороженое. Для того чтобы свести к минимуму вред для организма от этой сладости, специалисты рекомендуют изучить его состав. Качественный десерт должен содержать в себе натуральные ингредиенты: сливки, а также сливочное масло и сахар. Или в случае с фруктовым мороженым — сок фруктов. В составе полезного мороженого должны отсутствовать растительные жиры, ароматизаторы, загустители и крахмал.