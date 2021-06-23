Продавцов недорогой недвижимости освободили от налога

Если гражданин получил доход, не превышающий миллиона рублей при продаже недвижимости, то он освобождается от налога и подавать налоговую декларацию не нужно. Об этом пишет РБК.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому граждане могут не подавать налоговую декларацию 3-НДФЛ при продаже недвижимости до миллиона рублей. Раньше продавцы такой недвижимости зависели от минимального срока владения: в общем случае это пять лет, а при продаже единственного жилья — три года.

Если продаваемое жильё дороже миллиона рублей, а стоимость гаража или нежилого помещения превышает сумму в 250 тысяч рублей, необходимо подавать налоговую декларацию, отмечается в сообщении.

Ранее стал известен размер скидки на сделки с недвижимостью в столице. Средний размер скидки на жильё, на которую могут рассчитывать покупатели, составляет 3–4% от первоначальной цены.