Procter&Gamble заявила о возможном уходе из России

Американская компания Procter&Gamble заявила о возможном уходе с российского рынка из-за невозможности вести дела в связи с санкциями. Основными причинами руководство крупнейшего производителя порошков, подгузников, уходовой косметики и других потребительских товаров называет ограничения, связанные с фининститутами, проблемы с поставками и денежно-кредитное регулирование, пишет Reuters.

Согласно отчёту фирмы, на принятие решение повлияло воздействие событий на Украине на клиентов, поставщиков, дистрибьюторов. Бизнес в России и на Украине до начала спецоперации приносил компании от 1,5% до 2% чистой выручки и глобальной прибыли.

Procter&Gamble 8 марта уже сообщала о приостановке капитальных вложений в Россию и рекламной деятельности, а также о сокращении количества доступных на рынке продуктов. Самыми известными брендами фирмы являются порошки Tide и Ariel, шампуни и бальзамы Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания работает с 1991 года.

На сегодня, согласно оценке аналитиков Йельской школы менеджмента, о сокращении деятельности в России заявили порядка 750 компаний. Это как автоконцерны, так и производители мебели, продуктов, товаров первой необходимости и предприятия общепита.

Ранее сообщалось, что британская нефтегазовая компания Shell отзывает своих сотрудников с российских предприятий. По информации агентства, это касается специалистов, работающих в совместных проектах компании с «Газпромом».