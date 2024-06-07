«Проблемы турок»: экономист взвесил последствия зернового эмбарго Турции Экономист Разуваев: остановка импорта зерна не помешает торговле Турции с РФ

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Остановка Турцией импорта зерна не помешает торговле страны с Россией, считает экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. При этом в разговоре с NEWS.ru он отметил, что последствия зернового эмбарго — это в первую очередь проблемы турок. По мнению эксперта, ситуация не очень хорошая, но вряд ли она отразится на состоянии рубля.

Это не очень хорошо. Турция для нас ключевой рынок в плане зерна. Конечно, мы не теряем огромные деньги, но это не есть хорошо. Торговый баланс для нас важен. Я подозреваю, что это проблемы турок, на рубле никак не отразится. Мы переживем это, турки тоже. Наше экономическое сотрудничество определяется географией, торговать мы будем и дальше, — высказался Разуваев.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ранее объявило о планах приостановить ввоз пшеницы в страну. Ограничения будут действовать с 21 июня до 15 октября текущего года. Мера должна оказать поддержку турецким производителям агропродукции в летний сезон, когда цены на урожай падают на фоне увеличения импорта пшеницы в страну.

Страны Евросоюза до этого решили ввести «запретительные пошлины» на покупку российского и белорусского зерна. Они начнут действовать с 1 июля. По словам первого замглавы Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, эта мера нужна, чтобы прекратить дестабилизацию европейского рынка.