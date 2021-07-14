«Жить стало веселее»: сколько нужно денег, чтобы свести концы с концами

Россияне назвали сумму, необходимую для того, чтобы свести концы с концами. Опрос Росстат проводил ещё в 2020 году, однако данные были опубликованы только сейчас. И неспроста, считают экономисты. Дело в том, что невзирая на реальное падение доходов населения и растущую инфляцию, субъективная оценка минимального дохода за два года выросла всего на 4%. Кажется, граждане стали жить лучше. На самом деле они просто уже привыкли экономить, объясняют эксперты.

Российским домохозяйствам необходимо зарабатывать хотя бы 60,9 тысячи рублей, чтобы свести концы с концами. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год, сообщает РБК .

Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?»

Самые высокие требования к величине минимального дохода, как выяснилось, у многодетных семей (84,9 тысячи рублей), семей с детьми-инвалидами (88,4 тысячи), а также молодых семей с детьми (80,9 тысячи). Самые скромные запросы — у семей, состоящих только из пенсионеров (41,2 тысячи). Неполным семьям для удовлетворения базовых потребностей требуется 67,2 тысячи рублей в месяц, а молодым семьям без детей — 75,5 тысячи.

При этом прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на человека.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также в ходе опроса выяснилось, что лишь 24,3% домохозяйств (которые могут состоять и из одного человека) способны без последствий для бюджета покупать самые необходимые товары. Те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7% домохозяйств.

Если верить данным Росстата, то россияне стали жить лучше. Так, в 2018 году необходимый минимальный доход, по оценке наших соотечественников, составлял 58,5 тысячи рублей (в среднем), при этом трудности испытывало большее число домохозяйств — 79,5%, в 2016-м — 84,6%. Таким образом, при росте потребительских цен за двухлетний период более чем на 7% субъективная оценка минимально нужной суммы выросла только на 4%.

При этом реальные располагаемые доходы населения, по сути, падают с конца 2013 года. По итогам 2020-го снижение составило 3,5%. Правда, в 2019 году доходы выросли на 1%, но в целом за восемь лет показатель уменьшился на 10,6%.

По мнению доктора экономических наук Никиты Кричевского, Росстат публикует результаты за прошлый год для того, чтобы «по сталинской привычке доказать неразумным, что жить стало лучше, жить стало веселее», напоминая, что впереди выборы в Госдуму. Тут стоит отметить, что опрос населения во всех регионах проводился в октябре — ноябре 2020 года, а его полные результаты ведомство разместило лишь в июне 2021-го.

Либо нам втирают откровенную чушь, либо масштаб серого сектора за два года резко увеличился. Скорее, и то, и другое, — пишет экономист в Telegram-канале .

Само словосочетание «минимальная сумма для существования», с одной стороны, вызывает улыбку, с другой — резкое отторжение, комментирует руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

Слово «существование» (а именно так следует воспринимать вопрос о необходимом доходе для того, чтобы свести концы с концами) не предполагает счастливого проживания. В озвученной сумме в 60 тысяч рублей нет ничего для человека, который имеет хотя бы какую-то перспективу — на три года, пять или десять лет. Посмотрите на темпы инфляции. Дорожают не только продукты питания, но и товары длительного пользования: заметно увеличилась стоимость автомобилей, жилой недвижимости; железо, древесина и пластик выросли в цене вдвое. Я не вижу инфляции в 7%, она гораздо выше. Алексей Лашко руководитель ГК «Содействие» руководитель ГК «Содействие»

Как показывает статистика, жить лучше мы не стали, раз в стране более 75% населения сводят концы с концами, соглашается директор по стратегическим коммуникациям платформы «Рокет Ворк» Дмитрий Дригайло. Показатель этот весьма репрезентативный, говорит эксперт, в России и 70% не получают средней зарплаты, а 50% живут с доходом ниже медианной зарплаты в 35 тысяч. Столь низкий рост аппетитов домохозяйств он объясняет привычкой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди за последние семь лет снижения доходов уже привыкли к экономии, а пандемия, которая привела к сокращению зарплат и всплеску безработицы, только закрепила эту привычку. Согласно другим опросам, как раз 70% респондентов признались, что экономят, причём на всём — одежде, развлечениях и даже на продуктах. Из этого и напрашивается закономерный вывод — привычка экономить с большой долей вероятности повлияла на данные о потребительских аппетитах. А размер зарплаты после потрясений весны прошлого года на рынке труда уже не так важен, важнее то, что зарплата вообще есть. Дмитрий Дригайло директор по внешним связям платформы «Рокет Ворк» директор по внешним связям платформы «Рокет Ворк»

По мнению Дригайло, исследование «придерживали», чтобы не нагнетать негатива в пандемийный 2020 год. Главный пункт опроса — всё-таки не незначительный рост аппетитов домохозяйств, а достаточно пугающие цифры о том, что в стране меньше четверти граждан могут комфортно обеспечивать вполне базовые потребности, в то время как три четверти испытывают сложности, сводя концы с концами, считает эксперт.

Ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова Анна Духон поясняет, что ответ на вопрос о минимальном месячном доходе респондент формулирует сам, исходя из ежедневных расходов и понимания того, что ему необходимо.

Понятно, что период, в который проводилось обследование, был, мягко говоря, нестандартный. Во время пандемии поменялась структура расходов населения, домохозяйства стали меньше тратить на непродовольственные товары и услуги, например, сократились расходы на транспорт, россияне не делали крупных покупок. Так что напрямую связать данные об инфляции и понимании минимального необходимого дохода отдельных домохозяйств сложно. Анна Духон ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова ведущий научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г. В. Плеханова

При этом эксперт считает интересным тот факт, что с 2018 года почти не изменилось мнение россиян относительно того, как они оценивают свои возможности «свести концы с концами» при покупке самого необходимого. Например, если в 2018-м «сравнительно легко» это могли сделать 18,6% граждан, то в 2020 году — 20%, с «небольшими затруднениями» — 35,5% и 36,5%, а с «затруднениями» — 28,8% и 27,7% соответственно.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана, если бы исследования Росстата проводилось не в 2020-м, а в 2021 году, минимально необходимый доход на семью мог вырасти до 63-64 тысяч рублей. Это произошло бы как раз на фоне резко возросшей инфляции, которую наверняка не до конца учли в прошлом году.

Нужно привыкать, что Росстат публикует «особо опасные» данные спустя какое-то время, то есть уже тогда, когда они утрачивают актуальность, — говорит эксперт.

Не стоит забывать и о приближающихся выборах в Госдуму, напоминает Коган. Будь это показатели за первое полугодие 2021 года, это дало бы много пищи для размышления потенциальным избирателям. Поэтому в ближайшее время «вбросы» будут либо исключительно позитивными, либо устаревшими, заключает он.