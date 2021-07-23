Титов: приток инвестиций в Россию уменьшится из-за новой ставки ЦБ
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
18:07, 23 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Приток частных инвестиций на фондовый рынок России уменьшится из-за повышения ставки Центрального банка (ЦБ). Об этом ТАСС сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Подъём ставки — это снижение спроса и повышение издержек, а повышение издержек будет переложено на потребителя, и это внесёт вклад в инфляцию, — считает Титов.
Кроме того, бизнес-омбудсмен считает, что повышение ключевой ставки также может повысить ставки по кредитам. Из-за этого придётся забыть о дешёвой ипотеке. Плюсом ко всему рефинансирование долгов населению будет обходиться значительно дороже. Получается, что эта мера приблизит банкротство части граждан.
Ранее стало известно, что Центробанк на заседании совета директоров снова повысил ключевую ставку. Её размер поднялся сразу на один процентный пункт — с 5,5% до 6,5% годовых. Такое повышение стало самым значительным шагом с 2014 года.