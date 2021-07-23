Титов: приток инвестиций в Россию уменьшится из-за новой ставки ЦБ

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Персональное банкротство стремительно набирает популярность в России. Однако не все могут пройти через данную процедуру. Банки отказывают как мошенникам и обманщикам, так и тем, кто ведёт себя нерационально. Об этом пишет «Коммерсант».

Среди главных мотивов судей при отказе в признании человека банкротом являются его недобросовестность и нерациональное поведение. При этом первое определение чётко прописано в законодательстве, в то время как второе может...