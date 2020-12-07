Приставы в 2020 году взыскивали с россиян долги по кредитам на 2,4 трлн руб

https://static.news.ru/photo/b3600f32-38ee-11eb-b477-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая сумма просроченной задолженности граждан перед кредитными организациями, подлежащая взысканию приставами, в 2020 году превысила 2,4 трлн рублей, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Так, с учётом перешедших с прошлых лет долгов, в работе у приставов находилось свыше 11,6 млн исполнительных производств. При этом более 5,7 млн исполнительных производств на сумму свыше 823,6 млрд рублей было возбуждено в 2020 году, передаёт ТАСС.

Отмечается, что на начало текущего года у приставов было более 5,8 млн исполнительных производств на сумму более 1,6 трлн рублей. За первые десять месяцев 2020 года окончено и прекращено (в том числе в связи с невозможностью взыскания) свыше 3,8 млн исполнительных производств на сумму более 561,9 млрд рублей. Только 988 тысяч из них закончены фактическим исполнением, по таким документам взыскано около 49 млрд рублей, более 13,3 млрд из них должники выплатили добровольно. По состоянию на 1 ноября в работе оставалось более 7,8 млн производств на сумму более 1,8 трлн рублей.

В 2020 году судебным приставам удалось добиться выплат алиментов с 75% должников. За девять месяцев 2020 года в отношении уклоняющихся от алиментов приставы возбудили почти 73 тыс. дел об административных правонарушениях (по ст. 5.35.1 КоАП РФ) и более 32 тыс. уголовных дел.

Как писал NEWS.ru, нелегальных кредиторов в третьем квартале 2020 года в России выявлено на 56,8% больше, чем в предыдущем. Также выросло число жалоб от граждан на нелегальных взыскателей задолженностей — ­с 66 до 72%,