Приставы начали массово отказываться взыскивать долги с россиян

С середины марта банки, микрoфинансисты и коллекторы испытывают трудности с получением денег при взыcкании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Об этом заявил РБК президент Национальной ассоциации профеcсиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиeв.

Некоторые коллекторские агентства заметили падение перечислений до 50% по сравнению с предыдущими подобными периодами. Микрофинансовые организации говорят о падении перечислений до одной трети. Даже системно значимые кредитные организации говорят о падении перечислений до 5% неделя к неделе, — сообщил он.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ранее перестала перечислять платежи в пользу ряда коллекторов с иностранными корнями. По мнению взыскателей, приставы жёстко истолковали указы президента о контрсанкциях. При этом часть взыскателей готова перерегистрироваться в России, чтобы не оказаться отрезанной от получения значительной части операционных доходов.

Потом «речь пошла уже вообще обо всех кредиторах», пожаловались участники рынка. Масштаб проблeмы из-за блокировки переводов со стороны ФССП, по оценкам, составляет 120 млрд рублей.