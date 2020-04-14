Прирост цен на продукты марте в месячном выражении составил 8,7%

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По данным Центробанка, на фоне увеличения цен на продовольственные товары, которые население закупало впрок на время самоизоляции, прирост на них в прошлом месяце составил 8,7% в месячном выражении. Об этом сообщается в материалах регулятора.

В число таких продуктов вошли крупы, макароны, мясо птицы, яйца, сахар, картофель.

Прирост цен на продовольственные товары в марте, по оценке, составил 8,7%. Наиболее заметно возросли темпы роста цен (SAAR, с поправкой на сезонность) на продукты, которые население закупало впрок на период самоизоляции, — указывает ЦБ.

Инфляция в марте в годовом выражении, по данным ЦБ, составила 2,5%, что на 0,2 проц. пункта выше, чем в феврале, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проверит информацию о повышении цен на продукты. Соответствующую информацию ведомству сообщили депутаты на встрече с правительством.