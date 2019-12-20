https://static.news.ru/photo/6cd30958-23ef-11ea-94e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/global Look Press

Предприятия, принимающие участие в прокладке трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», против которых Соединённые Штаты Америки ввели санкции, могут остановить на время работу вслед за швейцарской компанией Allseas, считает программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

По его словам, действия Allseas вполне понятны: международные структуры опасаются штрафов и попадания в чёрные списки. Это может повлечь определённые проблемы, пишет РИА Новости.

То, что Allseas приостановил работы, вписывается в общую тенденцию поведения международного бизнеса, когда он сталкивается с санкциями США. Компании меняют своё поведение, — считает эксперт.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ФРГ, РФ и Евросоюз должны предотвратить попытки США устроить шантаж в отношении газопровода «Северный поток — 2», заявил глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд. По его словам, партнёры должны продемонстрировать единство.