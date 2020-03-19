https://static.news.ru/photo/0244ffa0-5d02-11ea-b5b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Директор российской корпорации «Конкорд» Евгений Пригожин требует возбудить уголовные дела в отношении бывшего лидера страны Барака Обамы и нескольких чиновников из-за незаконного преследования по обвинению во вмешательство в американские выборы. Об этом сказано в обращении владельца компании к генпрокурору США.

Требую возбудить уголовные дела в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит бывший президент США Барак Обама, высшие должностные лица Министерства юстиции США, члены конгресса и сената, а также бывшие и действующие сотрудники Госдепартамента, — сказано в документе.

По мнению бизнесмена, именно Обама и чиновники вступили в сговор и с помощью поддельных документов и фальшивых доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела против «Конкорда» с целью опорочить как компанию, так и самого бизнесмена и его родину, передаёт «Интерфакс».

17 марта Министерство юстиции США сняло обвинения с российской компании «Конкорд» в связи с тем, что компания может получить доступ к информации и методам расследования. Также Минюст сообщил о бесполезности суда над компанией, которая не понесёт реальной ответственности в США.

Как писал NEWS.ru, ранее Пригожин сообщил, что сумма иска против Соединённых Штатов составит $50 млрд.